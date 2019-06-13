جامعة الزقازيق: خطة لتنمية "تل روزن" ببلبيس ضمن القرى الأكثر احتياجا

أكد الدكتورعثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،اليوم الخميس، على تنفيذ خطة لتنمية "تل روزن" ببلبيس ضمن القرى الأكثر احتياجا.

جاء ذلك فى ورشة عمل لمناقشة تقرير نتائج الجولة التفقدية لقرية تل روزن مركز بلبيس، للتعرف عن قرب على مستوى الخدمات والمشكلات بالقرية، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لدعم وتنمية القرى الأشد احتياجا وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق.

وأكد شعلان خلال الإجتماع بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن عملية التطوير تتسم بالمرونة الكاملة وفقا لاحتياجات القرية، وتم عرض تصور كل كلية للدور المنوط بها في خطة التطويرالمقترحة من الجامعة، إضافة لعمل جدول زمني يومي عن موعد محدد لتنفيذ خطة التطوير إبتداء من يوم السبت المقبل.