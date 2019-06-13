سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 04:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الزقازيق: خطة لتنمية "تل روزن" ببلبيس ضمن القرى الأكثر احتياجا

الخميس، 13 يونيو 2019 04:09 م
جامعة الزقازيق: خطة لتنمية "تل روزن" ببلبيس ضمن القرى الأكثر احتياجا مشروعات الصرف الصحى الخدمية " ارشيفيه"
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتورعثمان شعلان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،اليوم الخميس، على تنفيذ خطة لتنمية "تل روزن" ببلبيس ضمن القرى الأكثر احتياجا.

جاء ذلك فى ورشة عمل لمناقشة تقرير نتائج الجولة التفقدية لقرية تل روزن مركز بلبيس، للتعرف عن قرب على مستوى الخدمات والمشكلات بالقرية، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لدعم وتنمية القرى الأشد احتياجا وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق.

وأكد شعلان خلال الإجتماع بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن عملية التطوير تتسم بالمرونة الكاملة وفقا لاحتياجات القرية، وتم عرض تصور كل كلية للدور المنوط بها في خطة التطويرالمقترحة من الجامعة، إضافة لعمل جدول زمني يومي عن موعد محدد  لتنفيذ خطة التطوير إبتداء من يوم السبت المقبل.   

 

 

 


محافظه الشرقيه

جامعه الزقازيق

القرى الأكثر فقرا

الأشد احتياجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة