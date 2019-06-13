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توريد 134 ألف و4 أطنان قمح للشون والصوامع بكفر الشيخ

الخميس، 13 يونيو 2019 01:03 م
توريد 134 ألف و4 أطنان قمح للشون والصوامع بكفر الشيخ توريد قمح - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ،أنه تم توريد 134ألف و4 أطنان و107كجم  قمح ،عبر 23 منفذا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.
 
وأضاف الهابط، في بيان له ،أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ ،وتم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.
 
وكان المحافظ قد أعلن أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48 ساعة، من التوريد تسهيلا عليهم، مهيبا بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.
 
كما صرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بان مديرية التموين بكفر الشيخ تسلمت 1882 بطاقة تموينية ذكية  جديدة ما بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد وفصل اجتماعى.
 
وأضاف الهابط، أن المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ  ،شكل لجنة لفرز تلك البطاقات وتسليملها للمكاتب التموينية المختصة بدائرة المحافظة لتقوم تلك المكاتب بدورها بتسليمها لاصحابها وتفعيلها للصرف اعتبارا من بداية الشهر القادم
 

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