تصل لـ50 ألف.. فنزويلا تطرح 3 فئات جديدة من العملة بعد انفلات التضخم

كتبت فاطمة شوقى

أعلن البنك المركزى الفنزويلى (BCV) عن بدء تداول الأوراق النقدية الجديدة المكونة من 10000 و 20.000 و50.000 بوليفار ، لتحسين لمواكبة معدلات التضخم المنفلتة والتى تمحو قيمة العملة.

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فإنه لم يمر عام على قيام السلطات الفنزويلية بتطبيق سياسة نقدية جديدة فى أغسطس 2018 ، بعد أن أصدرت عملة تلغى 5 اصفار من عملتها المحلية البوليفار، والتى فقدت الكثير من قيمتها بحيث وصل سعر المنتجات الاستهلاكية اليومية إلى مئات الآلاف أو فى بعض الأحيان تجاوزت المليون.

ووفقا للخبراء الاقتصاديين ،فإن العجز المالى الباهظ أحد أسباب التضخم المفرط الذى يعانى منه الاقتصاد الفنزويلى.

وقال أسدرال أوليفروس إن "المشكلة الأساسية لا تزال ارتفاع التضخم، وأن اصدار فئات عملة جديدة ستجعل هناك نمو أكبر للتضخم المفرط"

وقال الخبير الاقتصادى "أوسكار فوريرو" إن "هناك فجوة فى الاوراق النقدية حيث أن أعلى ورقة كانت 500 ، والجديد 10 آلاف، وهذا من شأنه أن يساعد فى التخفيف من مشكلة النقص النقدى ، التى عانى منها الفنزويليون لسنوات وهو أمر خطير بشكل خاص فى مناطق واسعة من المناطق الداخلية من البلاد ، حيث يضطرون إلى العودة إلى المقايضة.

أما لويس فينيستى ليون، الخبير الاقتصادى ، فقال إن "الأوراق النقدية ذات الفئة العالية تسعى إلى حل المشكلة التشغيلية الناجمة عن فقدان قيمة العملة".

وفى الاسبوع الجارى أعلن البرلمان الفنزويلى أن معدل التضخم وصل 815 الف % وهو مستوى أقل من المسجل فى أبريل الماضى عند 1.3 مليون%