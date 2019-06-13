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تراجع بورصة قطر بنسبة 1% بختام التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات

الخميس، 13 يونيو 2019 01:56 م
تراجع بورصة قطر بنسبة 1% بختام التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1% خاسرة  105.88 نقطة، لتغلق عند مستوى 10515.08 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 19.97 مليون سهم بقيمة 328.6 مليون ريال قطرى عبر 7596 صفقة، وارتفع 18 سهماً، وانخفض 26 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.55%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.35%، فقطاع الصناعات بنسبة 0.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.10%، فيما ارتفع الاتصالات بنسبة 0.17%.
 
 

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