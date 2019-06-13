تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات للجلسة الرابعة على التوالى

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.66% خاسراً 38.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5853.13 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1% خاسراً 64.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6390.70 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.31% رابحاً 15.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4803.10 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 206.9 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون دينار كويتى عبر 7360 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.86%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.02%، ثم قطاعى الخدمات الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.01%.

وجاء سهم "يوبيان" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 1.11%، تلاه المتكاملة بنسبة 0.65%، ثم ميزان بنسبة 0.57%، فيما تصدر سهم "هيومن سوفت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.36% ثم برقان بنسبة 2.92%، ثم الدولى بنسبة 2.43%.