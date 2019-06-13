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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات للجلسة الرابعة على التوالى

الخميس، 13 يونيو 2019 02:15 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات للجلسة الرابعة على التوالى بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.66% خاسراً 38.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5853.13 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1% خاسراً 64.8 نقطة ليغلق عند مستوى 6390.70 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.31% رابحاً 15.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4803.10 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 206.9 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون دينار كويتى عبر 7360 صفقة.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.86%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.02%، ثم قطاعى الخدمات الاستهلاكية والعقار بنسبة 0.01%.
 
وجاء سهم "يوبيان" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 1.11%، تلاه المتكاملة بنسبة 0.65%، ثم ميزان بنسبة 0.57%، فيما تصدر سهم "هيومن سوفت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.36% ثم برقان بنسبة 2.92%، ثم الدولى بنسبة 2.43%.
 

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