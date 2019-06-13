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بوريس جونسون يفوز بأول جولة تصويت لقيادة حزب المحافظين البريطانى

الخميس، 13 يونيو 2019 02:36 م
بوريس جونسون يفوز بأول جولة تصويت لقيادة حزب المحافظين البريطانى بوريس جونسون
كتب سمير حسنى ووكالات الأنباء

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فاز بوريس جونسون، بأول جولة تصويت لقيادة حزب المحافظين البريطانى، خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة تريزا ماى، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاى نيوز".

وحصل جونسون على 114 صوتا، وحل وزير الخارجية جيريمي هنت في المركز الثانى بحصوله على 43 صوتا بينما حصل وزير البيئة مايكل جوف على 37 صوتا.

وتم استبعاد ثلاثة مرشحين هم أندريا ليدسوم وإيستر مكفي ومارك هاربر بعدما أخفقوا في الحصول على الحد الأدنى اللازم من الأصوات وهو 17 صوتا.

وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، ذكرت أن وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، أطلق حملته للمنافسة على خلافة تيريزا ماى على زعامة حزب "المحافظين" ورئاسة وزراء بريطانيا، بالتعهد بإنهاء "خيبة الأمل واليأس" في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن طريق إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.
 
وقال بوريس جونسون عند إطلاق حملته لقيادة حزب المحافظين، إنه لا يهدف إلى الخروج دون صفقة لحسم ملف بريكست، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى". 
 
 
 
 

بوريس جونسون

تريزا ماى

زعيم حزب المحافظين

بريطانيا

رئاسة الوزراء فى بريطانيا

بريكست

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