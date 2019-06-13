سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 04:58 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان وبنك التنمية الصناعية لتمويل محدودى الدخل

الخميس، 13 يونيو 2019 04:00 ص
بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان وبنك التنمية الصناعية لتمويل محدودى الدخل صندوق الإسكان الاجتماعى يوقع بروتوكول مع بنك التنمية الصناعية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل لعدد 488 وحدة سكنية، تتراوح مساحتها الإجمالية 90 مترا، للمواطنين محدودى الدّخل، وذلك بفائدة 5% و7% على فترة سداد تصل لــ 20 عاماً ضمن مُبادرة البنك المركزى للتمويل العَقارى.

من جانبه قال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن بروتوكول التعاون الجديد مع الصندوق يأتى استمرارا لاستراتيجية الدّولة فى توفير الوحدات السكنية للمواطنين لتوفير حياة كريمة ومُستقرّة ومسكن مُلائم لقاعدة عريضة من المجتمع المصرى ضمن مُبادرة البنك المركزى المصرى بفائدة بسيطة 5% و7%.

وأشاد ماجد فهمى بالنجاح المُتواصل الذى حققته مُبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى مُؤكداً أنها جاءت استجابة لمساعى الدّولة فى حل مُشكلة الإسكان، لافتا إلى أن البنك نجح فى تقديم تمويلات بقيمة ما يُقارب مليار جنيه لعدد 10000 عميل مُنذ انطلاق المُبادرة فى 2014 وحتى الآن، حيث بلغت نسبة محفظة التمويل العَقارى من إجمالى محفظة الائتمان ما يُقارب 9%.

 وأشار إلى أن قدم تمويلات بلغت 119 مليون جنيه فى عام 2016، زادت إلى 340 مليون جنيه فى 2017، وارتفعت إلى 845 مليون جنيه فى 2018، وزادت إلى ما يُقارب مليار جنيه حالياً لعدد 10000 وحدة.

 


وزاره الاسكان

صندوق التمويل العقارى

صندوق الاسكان الاجتماعى

محدودى الخل

التنمية الصناعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صندوق الإسكان الاجتماعى: المالية تتحمل فائدة التمويل العقارى لـ20 سنة مقبلة

الأربعاء، 27 مارس 2019 02:52 م

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بين "المالية" و"صندوق الإسكان الاجتماعى"

الأربعاء، 30 يناير 2019 05:11 م

الرقابة المالية تصدر نماذج عقود التمويل العقارى لوحدات صندوق الإسكان الاجتماعى

الخميس، 10 يناير 2019 06:20 م

صندوق الإسكان الاجتماعى يخصص 300 وحدة سكنية ببرج العرب لنقابة الاجتماعيين

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:54 م

رئيس الوزراء يخصص قطعة أرض لصندوق الإسكان الاجتماعى فى بورسعيد

الخميس، 19 يوليه 2018 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

10 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

10 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

أجانب الزمالك يتفوقون على محترفين الأهلى فى كان 2019

أجانب الزمالك يتفوقون على محترفين الأهلى فى كان 2019

أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة

أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة

هل زور أردوغان شهادته الجامعية ؟ .. تعرف على التفاصيل

هل زور أردوغان شهادته الجامعية ؟ .. تعرف على التفاصيل

شاهد.. استادات أمم أفريقيا 2019 تضاهى أفضل ملاعب العالم

شاهد.. استادات أمم أفريقيا 2019 تضاهى أفضل ملاعب العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النقل العام تطرح 20 أتوبيسًا جديدًا لربط مدينة الشروق بالقاهرة

النقل العام تطرح 20 أتوبيسًا جديدًا لربط مدينة الشروق بالقاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة