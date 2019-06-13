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انتحار سائق توك توك شنقا بسبب الخلافات الزوجية فى شبين القناطر

الخميس، 13 يونيو 2019 02:21 م
انتحار سائق توك توك شنقا بسبب الخلافات الزوجية فى شبين القناطر جثه - أرشيفية
القليوبية – نيفين طه

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تخلص سائق توك توك فى شبين القناطر من حياته، وقام بشنق نفسه بكابل كهربى فى منزله ولقى مصرعه لوجود خلافات بينه وبين زوجته وتركها منزل الزوجية تم نقل الجثة إلى مسشتفى شبين القناطر العام وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم محمد عبد الله السايح رئيس مباحث مركز شبين القناطر بلاغا بقيام سائق توك توك بشنق نفسه بغرض الانتحار فى منزله بشبين القناطر.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الامن فانتقل العميدان يحيى راضى رئيس مباحث المديرية وعبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى وتبين أن الجثة لشخص يدعى "م م ا" 30 سنه سائق توك توك، وأنه قام بلف كابل كهربى حول رقبته وتعليقه فى سقف المنزل وشنق نفسه لوجود خلافات بينه وبين زوجته وتركها منزل الزوجية منذ فترة فقام بالانتحار للتخلص من حياته وتم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

 

 


انتحار

خلافات زوجية

شبين القناطر

انتحار سائق توك توك

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