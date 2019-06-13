النيابة تتسلم تقارير حى الزاوية الحمراء عن انهيار عقار

تسلمت نيابة الزاوية الحمراء، تحت إشراف حاتم فاضل ، محامي عام شمال القاهرة، تقارير محافظة القاهرة وحي الزاوية الحمراء، في انهيار عقار وإصابة عدد من المواطنين .

كانت نيابة شمال القاهرو، انتقلت لإجراء المعاينة الأولية في الحادث، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، كما صرحت بدفن جثة مواطن لقي مصرعه، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.

والبداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا بانهيار عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الزاوية الحمراء، فعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وعربات الإسعاف؛ لنقل المصابين لمستشفى معهد ناصر، لتلقي العلاج اللازم، وتبين أن العقار المنهار حدث به خلل؛ بسبب انفجار ماسورة غاز، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.