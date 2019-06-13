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المرور: تخصيص خدمات وعلامات إرشادية بمحيط تحويلات جوزيف تيتو لوقف الزحام

الخميس، 13 يونيو 2019 01:55 ص
المرور: تخصيص خدمات وعلامات إرشادية بمحيط تحويلات جوزيف تيتو لوقف الزحام خدمات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، علامات إرشادية، وخصصت خدمات مرورية بمحيط تحويلات مرورية، وغلق جزئى، بمحور جوزيف تيتو، لمنع الزحام، أثناء أعمال تجرى لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى مع المحور، تستغرق شهرا كاملا، مع تكثيف نشر الخدمات على الطرق

وأجريت التحويلات المرورية بنهاية محور جوزيف تيتو أمام مصنع 81 الحربى، وحتى مطلع الدائرى ، ويتم تحويل الاتجاه القادم من جوزيف تيتو تجاه الدائرى للاتجاه الآخر القادم من الدائرى، تجاه كوبرى الحرفيين بمحور جوزيف تيتو "تحويلة مرورية بطول 250 مترا".

كما أغلق اتجاه الحركة بنهاية محور جوزيف تيتو قبل الطريق الدائرى، للقادم من كوبرى الحرفيين اتجاه الدائرى، لمسافة 250 متر، وبالنسبة للاتجاه الآخر يتم تشغيله اتجاهين مع تنفيذ الفواصل اللازمة لعزل الحركة.

و تنفذ أعمال الغلق الجزئى للطريق "شهر واحد" ، لغلق الطريق المتجه إلى الدائرى، من القادم من محور جوزيف تيتو، والتحويل أمام مصنع 81 الحربى إلى الإتجاه الآخر القادم من الدائرى، وتجرى الشركة المنفذة الأعمال "ليلاً ونهارا".


مرور القاهرة يغلق جوزيف تيتو

انشاء كوبرى بمحور جوزيف تيتو

تحويلات مرورية بجوزيف تيتو

نشر خدمات مرورية

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