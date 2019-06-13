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القبض على عاطلين وراء مقتل شخص بـ"سنجة" لخلافات مالية بينهما فى السلام

الخميس، 13 يونيو 2019 12:37 م
القبض على عاطلين وراء مقتل شخص بـ"سنجة" لخلافات مالية بينهما فى السلام جثة -أرشيفية
كتب - عبد الرحمن سيد

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القى رجال المباحث فى القاهرة، القبض على عاطلين قاما بالتعدى على أحد الأشخاص بالأسلحة البيضاء، مما أودى بحياته بسبب خلافات مالية بينهما فى مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى لقسم شرطة السلام ثانٍ، بلاغا من مستشفى السلام العام باستقبال أحد الأشخاص - عاطل 27 سنة مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "سرقة مسكن" توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم وتوقف عضلة القلب.
 
وتم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن وجود خلافات مالية سابقة بين المتوفى وشخصين عاطلين - سبق إتهام أحدهما فى قضية "سرقة مسكن" - مقيمين بدائرة القسم)، قام على إثرها المجنى عليه بالتعدى على أحدهما بالضرب مُحدثاً إصابته بجروح بالرأس والرقبة "لم يُحرر محضراً بشأنها"، وفى يوم الواقعة حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهمان على المجنى عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء محدثان إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته وفرا هاربين. 
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (2 سلاح أبيض "سنجة " المستخدمان فى إرتكاب فى الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

امن القاهرة

جريمة قتل

خلافات مالية

السلام

خلافات

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