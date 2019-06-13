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الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل 2900 معتمر بعد أداء مناسك العمرة

الخميس، 13 يونيو 2019 11:34 ص
الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل 2900 معتمر بعد أداء مناسك العمرة مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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تستقبل صالة الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، 2900 معتمر، على متن 15 رحلة جوية للشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من الأراضى المقدسة لعودة المعتمرين بعد أداء مناسك العمرة.

 

وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أنه من المقرر أن تستقبل صالة الرحلات الموسمية 15 رحلة للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من الأراضى المقدسة، وعلى متنها 2900 معتمر، بواقع 10 رحلات من جدة و5 رحلات من المدينة المنورة.

 

وتنتهي شركة مصر للطيران من جسرها الجوي المخصص لعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة خلال الأسبوع المقبل، حيث تمكنت الشركة خلال شهر رمضان الماضي من نقل نحو 100 ألف معتمر تم نقلهم على نحو 500 رحلة نظمتها شركة مصر للطيران.

 

ومن المقرر أن تبدأ سلطات مطار القاهرة الدولي، في الإعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام على الرحلات التي تقوم الشركة بتنظيمها من مبنى الرحلات الموسمية، حيث تبدأ مراحل الصيانة للصالة الموسمية لتبدأ في استقبال حجاج بيت الله الحرام.

 

 

 


الصالة الموسمية

مطار القاهرة

الأراضي المقدسة

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