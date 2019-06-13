الداخلية العراقية تعلن اعتقال تسعة مطلوبين بينهم امرأتان فى ديالى وكركوك

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن اعتقال تسعة مطلوبين بينهم امرأتان في ديالى وكركوك.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان قوله إنه : "بجهد استخباري مميز ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على تسعة متهمين بينهم امرأتين في محافظتي ديالى وكركوك".

وأضاف المتحدث أن "هؤلاء قاموا بنقل المواد الغذائية والأسلحة لعناصر عصابات داعش الارهابي المتخفين عن أعين الأجهزة الأمنية في الأماكن الصحراوية والنائية"، لافتًا إلى أنه "تم القبض عليهم بعمليات متفرقة نفذتها مديرية استخبارات ديالى واستخبارات الشرطة الاتحادية بعد المتابعة والرصد من قبل العناصر الاستخبارية، حيث اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم أصوليا".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تعلن بين فترة وأخرى اعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من البلاد.