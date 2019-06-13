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"التعاون الإسلامى" تدين هجوم مطار أبها وتؤكد دعم السعودية فى حربها ضد الإرهاب

الخميس، 13 يونيو 2019 10:21 ص
"التعاون الإسلامى" تدين هجوم مطار أبها وتؤكد دعم السعودية فى حربها ضد الإرهاب الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
كتب بلال رمضان

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أدانت منظمة التعاون الإسلامى قيام مليشيات الحوثى فى اليمن بإطلاق صاروخ على مطار أبها الدولى، فى المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، من بينهم نساء وأطفال.

وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذا النهج العدائى والإجرامى لميليشيات الحوثى والاستمرار فى إطلاق المقذوفات على المملكة إنما يهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار فى المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتنفيذاً لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وجدد الأمين العام، فى بيان صحفى، اليوم، الخميس، على دعم منظمة التعاون الإسلامى وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا فى كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة قوى الظلام والإرهاب، مشيرا إلى أن الذين خططوا لهذا العمل الإرهابى ودعموه إنما ينفذون مخططا يائسا يعمل على الإخلال بالأمن فى المملكة، والمنطقة برمتها.

 


مليشيات الحوثى

منظمة التعاون الاسلامى

مطار ابها

السعوديه

اخبار عربيه

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