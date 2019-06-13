سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 07:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف الاتهامات الموجهة لـ"خلية إمبابة الإرهابية" قبل نظر طعونهم أمام النقض

الخميس، 13 يونيو 2019 07:00 ص
اعرف الاتهامات الموجهة لـ"خلية إمبابة الإرهابية" قبل نظر طعونهم أمام النقض محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عدد من الاتهامات يواجهها المتهمون "16 متهما" فى القضية المعروفة إعلامية بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، والتى تنظر طعون بعضهم محكمة النقض اليوم على أحكام الإعدام والمؤبد ضدهم.
 

الاتهام الأساسى الموجه لهم وفق ما جاء بأمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من 2013 حتى مارس 2015 أنشأوا جماعة أُسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.
 

وتنظر اليوم الخميس محكمة النقض طعون عدد من المتهمين فى القضية، حيث من المنتظر أن تحدد المحكمة مصير المتهمين، وسبق أن رفضت المحكمة طعون عدد منهم وأيدت الأحكام ضدهم.
 

وجاء بالتحقيقات فى القضية رقم 2572 لسنة 2015 جنايات قسم إمبابة، المقيدة برقم 903 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة والمعروفة بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، ما أقره "المتهم الأول "محمد حمدى زكى" بتوليه قيادة بجماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد الشرطة والمواطنين وحيازته أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات والاتجار بها، وأنه فى أعقاب يونيو 2013 ومشاركته بتجمهرات جماعة الإخوان، تولى قيادة جماعة ضمت المتهمين من الثانى حتى الخامس والثامن والتاسع والثانى عشر، بغرض استهداف أفراد الشرطة ومؤسساتها والاعتداء على المواطنين المعارضين لتظاهرات ومسيرات الإخوان، وأن تلك الجماعة اعتمدت فى تحقيق أغراضها على الأسلحة والذخائر التى أمدها بها، والخرطوش والمسدسات وذخائرها، وما أمده به المتهم الثانى من صدريات واقية للرصاص.
 

وأقر المتهم الثانى "أنس مصطفى حسين" بانضمامه لجماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة بغرض إسقاط نظام الحكم للبلاد، وحيازته أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات لاستخدامها فى تحقيق تلك الأغراض، وأنه فى 30 يونيو من عام 2013 شارك والمتهمون الأول "محمد حمدى" والثالث "محمد أحمد" والثامن "محمود فتح الله"، فى اعتصامى رابعة والنهضة، واستخدامهم الأسلحة النارية بها تجاه المواطنين، وأفراد الشرطة، وفى أعقاب فضهما انضم لجماعة بقيادة المتهم الأول ضمت، خلافه، المتهمين الثالث والرابع والخامس، والثامن، والثانى عشر، لقتال أفراد الشرطة والقوات المسلحة، واستهداف منشآتها، وتأمين مسيرات جماعة الإخوان.

 

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت فى مارس 2018، بالإعدام لـ 10 متهمين، والسجن المؤبد لـ5 آخرين، وانقضاء الدعوى لمتهم لوفاته، فى القضية.


محكمة النقض

خلية إمبابة الإرهابية

محكمة الجنايات

الجماعات الإرهابية

المستشار محمد ناجى شحاتة

الارهاب

محاكمات الارهابين

اخبار

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

"صور.. وكأنها لوحة فنية.. شوف جزر دبى الساحرة من السماء

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

10 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

10 قوانين وافق عليها البرلمان نهائيًا الأسبوع الجارى.. تعرف عليها

أجانب الزمالك يتفوقون على محترفين الأهلى فى كان 2019

أجانب الزمالك يتفوقون على محترفين الأهلى فى كان 2019

أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة

أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة

هل زور أردوغان شهادته الجامعية ؟ .. تعرف على التفاصيل

هل زور أردوغان شهادته الجامعية ؟ .. تعرف على التفاصيل

شاهد.. استادات أمم أفريقيا 2019 تضاهى أفضل ملاعب العالم

شاهد.. استادات أمم أفريقيا 2019 تضاهى أفضل ملاعب العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النقل العام تطرح 20 أتوبيسًا جديدًا لربط مدينة الشروق بالقاهرة

النقل العام تطرح 20 أتوبيسًا جديدًا لربط مدينة الشروق بالقاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة