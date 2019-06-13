اعرف الاتهامات الموجهة لـ"خلية إمبابة الإرهابية" قبل نظر طعونهم أمام النقض

كتبت هدى أبو بكر

عدد من الاتهامات يواجهها المتهمون "16 متهما" فى القضية المعروفة إعلامية بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، والتى تنظر طعون بعضهم محكمة النقض اليوم على أحكام الإعدام والمؤبد ضدهم.



الاتهام الأساسى الموجه لهم وفق ما جاء بأمر الإحالة، أنهم خلال الفترة من 2013 حتى مارس 2015 أنشأوا جماعة أُسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.



وتنظر اليوم الخميس محكمة النقض طعون عدد من المتهمين فى القضية، حيث من المنتظر أن تحدد المحكمة مصير المتهمين، وسبق أن رفضت المحكمة طعون عدد منهم وأيدت الأحكام ضدهم.



وجاء بالتحقيقات فى القضية رقم 2572 لسنة 2015 جنايات قسم إمبابة، المقيدة برقم 903 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة والمعروفة بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، ما أقره "المتهم الأول "محمد حمدى زكى" بتوليه قيادة بجماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد الشرطة والمواطنين وحيازته أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات والاتجار بها، وأنه فى أعقاب يونيو 2013 ومشاركته بتجمهرات جماعة الإخوان، تولى قيادة جماعة ضمت المتهمين من الثانى حتى الخامس والثامن والتاسع والثانى عشر، بغرض استهداف أفراد الشرطة ومؤسساتها والاعتداء على المواطنين المعارضين لتظاهرات ومسيرات الإخوان، وأن تلك الجماعة اعتمدت فى تحقيق أغراضها على الأسلحة والذخائر التى أمدها بها، والخرطوش والمسدسات وذخائرها، وما أمده به المتهم الثانى من صدريات واقية للرصاص.



وأقر المتهم الثانى "أنس مصطفى حسين" بانضمامه لجماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة بغرض إسقاط نظام الحكم للبلاد، وحيازته أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات لاستخدامها فى تحقيق تلك الأغراض، وأنه فى 30 يونيو من عام 2013 شارك والمتهمون الأول "محمد حمدى" والثالث "محمد أحمد" والثامن "محمود فتح الله"، فى اعتصامى رابعة والنهضة، واستخدامهم الأسلحة النارية بها تجاه المواطنين، وأفراد الشرطة، وفى أعقاب فضهما انضم لجماعة بقيادة المتهم الأول ضمت، خلافه، المتهمين الثالث والرابع والخامس، والثامن، والثانى عشر، لقتال أفراد الشرطة والقوات المسلحة، واستهداف منشآتها، وتأمين مسيرات جماعة الإخوان.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، قضت فى مارس 2018، بالإعدام لـ 10 متهمين، والسجن المؤبد لـ5 آخرين، وانقضاء الدعوى لمتهم لوفاته، فى القضية.