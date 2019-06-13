إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أصيب 4 أشخاص، منذ قليل، بينهم سيدة ربة منزل في حادث انقلاب سيارة بمدخل قرية الكفاح بمركز الفرافرة بالوادي الجديد.

تلقي مدير أمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال، بلاغا من إدارة النجدة يفيد وصول 4 أشخاص مصابين في حادث مروري لمستشفي الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة بمدخل قرية الكفاح بمركز الفرافرة أسفر عن إصابة كل من محمود إبراهيم عبد الرازق، محمود عبد الخالق إبراهيم 20 سنة، سامي إبراهيم سيف، 20 سنة، أسماء عبدالحفيظ عبدالعال 31 سنة، بجروح وكدمات واشتباه كسور متفرقة بالجسم.

انتقلت سيارات لموقع الحادث، وجري نقل المصابين لمستشفي الفرافرة المركزي للعلاج، وجاري تحرير بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.