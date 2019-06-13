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أمريكا تطالب جميع الدول بوقف تسليم الوقود إلى كوريا الشمالية

الخميس، 13 يونيو 2019 02:17 م
أمريكا تطالب جميع الدول بوقف تسليم الوقود إلى كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية
واشنطن(أ ش أ)

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اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس كوريا الشمالية بخرق قرار للأمم المتحدة يحدد سقفا لواردت بيونج يانج من الوقود، وذلك من خلال "تنفيذ العشرات من عمليات النقل غير الشرعية هذا العام".

وطالبت واشنطن ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ لجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة بالبت في مسألة أن السقف المحدد بـ500 ألف برميل سنويا قد تم تجاوزه من قِبل بيونج يانج، بالإضافة إلى مطالبة جميع الدول بوقف تسليم الوقود إلى كوريا الشمالية.


وأشارت القناة إلى أن 26 دولة تسعى للحصول على إعلان من لجنة العقوبات الأممية بأن كوريا الشمالية قد "خرقت" السقف المحدد لها لاستيراد الوقود، ومن ثم إخطار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالخرق، والتأكيد على وقف تصدير النفط المكرر إلى بيونج يانج بشكل فورى.

 


امريكا

كوريا الشماليه

استيراد الوقود

العلاقات الامريكيه الكوريه الشماليه

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