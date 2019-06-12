4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

وفقًا لما أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء، فإن معدل التضخم فى مصر خلال شهر مايو 2019 وصل إلى 13.2%، ويرجع إلى شهر رمضان والإقبال الكثيف من المواطنين على السلع الاستهلاكية وارتفاع معدلات استهلاكهم لها، مما يرفع الطلب عليها ويزيد من أسعارها، وفيما يلى 4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر خلال الآونة الأخيرة: