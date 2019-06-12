4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

وفقًا لما أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء، فإن معدل التضخم فى مصر خلال شهر مايو 2019 وصل إلى 13.2%، ويرجع إلى شهر رمضان والإقبال الكثيف من المواطنين على السلع الاستهلاكية وارتفاع معدلات استهلاكهم لها، مما يرفع الطلب عليها ويزيد من أسعارها، وفيما يلى 4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر خلال الآونة الأخيرة:
- معدل التضخم السنوى لشهر مايو 2019 سجل 13.2% مقابل 11.5% خلال الشهر المماثل من عام 2018.
- معدل التضخم السنوى لشهر أبريل فى 2019 سجل 12.5%.
- الرقم القياسى العام لأسعار السلع الاستهلاكية بلغ على مستوى الجمهورية 311.1 نقطة خلال شهر مايو الماضى.
- ارتفاع معدل التضخم سببه ارتفاع فى أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (18.1%) ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.7%)، إلى جانب ارتفاع سلع وخدمات أخرى.
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