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363 طالبا بالثانوية العامة تلقوا خدمة طبية فى ثالث أيام الامتحانات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:28 م
363 طالبا بالثانوية العامة تلقوا خدمة طبية فى ثالث أيام الامتحانات امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب وليد عبد السلام

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استقبلت الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة لـ 371 بلاغاً لحالات مرضية، خلال ثالث أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.
 
وكانت أن أغلب الحالات كانت تعانى من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية و صداع فيما تراوحت باقى الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوى وكسور وتشنجات وهبوط فى نسبة السكر بالدم.
 
وتم إسعاف 363 حالة فى مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، فيما لاتزال 8 حالات بالمستشفيات تخضع للعلاج وحالتهم مستقرة ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.
 
جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة، لافتاً إلى التنسيق مع  مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلاً عن توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسباً لأى طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، إضافةً إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.

 


الاسعاف

التأمين الصحى

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

تسريب امتحان اللغه الاجنبيه الاولى

تسريب امتحان اللغة الانجليزية

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