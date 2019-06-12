ولي أمر يتهم مراقبي لجنة الثانوية بتضييع ورقة إجابة ابنه باللغة الانجليزية

القليوبية نيفين طه

اتهم ولي أمر طالب بالمرحلة الثانوية مراقبي لجنة 25 ومقرها مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها، بالتسبب في ضياع ورقة إجابة نجله بامتحان اللغة الانجليزية ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها يفيد تلقية بلاغا من كل من " طرف أول"، "حسين.ر"مراقب بلجنة 25 ومقرها مدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها، و"اميل.ف"مراقب بذات اللجنة، وطرف ثانى"محمد.ع" مدرس رياضيات.

وقرر الطرف الأول إثبات حالة لقيام عمرعبد الفتاح الطالب بالصف الثالث الثانوى، بتركه ورقة إجابة إمتحان اللغة الانجليزية علي الديسك الخاص به، وانصرف وتم إجراء تحقيق للطالب بمعرفة رئيس اللجنة ولم يتهم أي حد بسرقة ورقة الإجابة.

واعتبر الطرف الثانى أن الطرف الأول مسؤول عن ضياع ورقة الإجابة الخاصة بنجله، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1881 إدارى قسم ثان بنها وتولت النيابة التحقيق.