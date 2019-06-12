محافظ سوهاج: توريد 119 ألفا و500 طن من محصول القمح إلى الشون والصوامع

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، إنه تم توريد 119 ألفا و500 طن من القمح، إلى الشون والصوامع حتى الآن.

وأضاف الأنصارى، أن مساحات الأراضى المزروعة بالقمح فى المحافظة، وفق الحصر الفعلى لمديرية الزراعة، بلغ 207 آلاف و75 فدانا موزعة على مراكز المحافظة، لذا من المتوقع توريد 120 ألف طن خلال الموسم الحالى.

يُذكر أن اللجنة المشكلة لمتابعة منظومة توريد القمح، بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية، تعمل على تذليل كل العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات التوريد، وتعمل على تسهيل الإجراءات على كل المزارعين.