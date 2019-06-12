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مادورو يطالب ببطاقة الهجرة للكولومبيين الذين يدخلون فنزويلا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:04 م
مادورو يطالب ببطاقة الهجرة للكولومبيين الذين يدخلون فنزويلا مادورو
كتبت فاطمة شوقى

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أعلن رئيس فنزويلا ، نيكولاس مادورو ، أنه من 17 يونيو الجارى سيطلب "بطاقة مراقبة الهجرة الحدودية" للكولومبيين الذين يدخلون الأراضى الفنزويلية، كجزء من "عملية تنظيمية" للممر بين البلدين.

 

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إنه ستخضع هذه العملية لبطاقة مراقبة الهجرة على الحدود للمواطنين الكولومبيين الذين يدخلون جمهورية فنزويلا البوليفارية".

 

وأشار مسئول  التأشيرات بالحكومة الفنزويلية شافيز فريدى برنال ،إلى أنه سيتم تشفير هذه البطاقات برموز خاصة ، لذا ستكون فريدة"، موضحا أنها ستكون عملية افتراضية عبر الموقع الإلكترونى  www.carnetfronterizo.saime.gov.ve ، على الرغم من أنها غير نشطة فى الوقت الحالى.

 

وقال إنه فى البوابة يجب عليهم "إجراء تسجيلهم وتنزيل المستند المقدم من الصفحة ، ويقومون بنقله إلى مكتب SAIME (الخدمة الإدارية لتحديد الهوية والهجرة) فى فنزويلا ، حيث سيتم التحقق من صحتها بإستخدام ختم مبلل".

 

ودعا برنال الكولومبيين إلى اللجوء إلى هذا النظام ، الذى قال إنه "موثوق" لضمان "الحماية والممر الآمن لجسر سيمون بوليفار الدولى (الأهم من بين الأربعة الذى يربط بين البلدين)".

 

وكان مادورو أمر الجمعة الماضية بإعادة فتح المعابر الحدودية الموجودة فى ولاية تاشيرا والحدود مع كولومبيا ، فى مقاطعة نورتى دى سانتاندير.

 

بدأ سريان الإجراء المعلن يوم السبت الماضى وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق الذى أمر به مادورو أيضًا لمنع دخول المساعدات الإنسانية التى من المتوقع أن تدخل المعارضة فى فبراير الماضى.

 

 وعلى الرغم من ذلك، استمر تدفق الهجرة بين كولومبيا وفنزويلا عبر خطوات غير منتظمة، بعضها يقع بالقرب من المواقع التى تسيطر عليها السلطات وقوات الأمن فى كلا البلدين.


فنزويلا

كولومبيا

ازمة فنزويلا

نيكولاس مادورو

الهجرة

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