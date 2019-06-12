لماذا تخشى أمريكا على انتخابات 2020 من تقنية "ديب فيك"؟ تعرف على السبب

وكالات الأنباء

يخشى العديد من المراقبين داخل المجتمع الأمريكى من استخدام تقنية "ديب فيك" للتأثير على الانتخابات الأمريكية القادمة فى عام 2020، حيث تعمل هذه التقنية الجديدة على جعل مقاطع الفيديو المزيفة لبعض الشخصيات العامة لتبدو كأنها فيديوهات حقيقة وذلك وفقا لتقرير نشره موقع سى إن إن.

و من جانبها تشعر الحكومة الأمريكية بالقلق من الأضرار المحتملة التى قد تسببها هذه التقنية، وحسب سى إن إن فإن وزارة الدفاع تعمل حاليا على تطوير تقنية أخرى تعمل على كشف مقاطع الفيديو المزيفة عبر "ديب فيك" .



ترامب بتقنية الديب فيك

وقال دونى أوسيلفين صحفى متخصص فى التحقيقات الاستقصائية، إن الولايات المتحدة تعاونت مع مؤسسات أكاديمية لتطوير تقنيات لكشفها.

وقال هانى فريد وهو خبير فى مجال العلوم الجنائية الرقمية أنه يعمل مع برنامج أبحاث لوزارة الدفاع، وقد قام فريق العمل بتحميل ساعات من مقاطع الفيديو لدونالد ترامب ووإليزابيث وارن، ومرشحون أخرون للانتخابات، لبناء نظام رقمى جديد يتعرف على طريقة تحركهم أثناء تكلمهم وتسمى هذه العملية بتجميع البصمات حتى يستطيعوا التفرقة بين حركاتهم فى الفيديوهات المزيفة و الفيديوهات الحقيقية .