فيديو.. شاهد ستادات مصر فى ثوبها الجديد استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية

كتب على عبد الرحمن

تتجه أنظار العالم هذه الأيام إلى مصر، حيث بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، فى نسختها الـ32 فى مصر، والتى تنطلق خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وسط استعدادات مكثفة على كل النواحى.

واستعدت استادات محافظات "القاهرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية"، لذلك الحدث العالمى، حيث تم تجميل وتطوير استدادات المحافظات التى تم اختيارها لتشهد مباريات البطولة.

ويرصد الفيديو التالى أبرز ما تم إنجازه وتطويره فى استادات المحافظات الأربع، لتظهر بصورة مشرفة أمام ضيوف مصر من عشاق الساحرة المستديرة وأمام العالم أجمع الذى سيتابع البطولة.