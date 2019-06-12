وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته باللغة الإنجليزية ، أن هذه الرسوم المؤقتة سوف تطبق على عدد من منتجات الألومنيوم الصينية الصنع ، حيث جاءت هذه الخطوة بعد دراسة دامت نحو خمسة أشهر من جانب وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية ، ومن المقرر أن تتراوح هذه الرسوم ما بين 46ر2 إلى 58ر35 بالمائة .

ومن المنتظر أن تصدر فيتنام قرارا قبيل نهاية العام الجاري بشأن إمكانية تمديد تطبيق رسوم الإغراق ضد هذه المنتجات الصينية من عدمه .

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أقدمت مؤخرا على فرض رسوم جمركية ضد الواردات الصينية تقدر بنحو 200 مليار دولار وذلك في إطار الحرب التجارية القائمة بين الدولتين .