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فريق أطفال بلا مأوى يسلم طفلا لأسرته بعد خضوغه لفترة تأهيل بالفيوم

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:45 ص
فريق أطفال بلا مأوى يسلم طفلا لأسرته بعد خضوغه لفترة تأهيل بالفيوم فريق أطفال بلا مأوى يسلم طفلا لأسرته بعد خضوغه لفترة تأهيلية بالفيوم
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أنه فى إطار خطة برنامج حماية الأطفال بلامأوى والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر  نجحت مؤسسة الحرية للرعاية الاجتماعية وفريق ادارة الحالة التابع للبرنامج فى تسليم الابن "محمود أ " 8 سنوات بعد خطة تأهيلية قام بالإشراف عليها فريق الأخصائيين بالمؤسسة.

وقالت وزارة التضامن فى بيان صحفى إن الابن جاء للمؤسسة عن طريق فريق الشارع التابع للبرنامج منذ 7 أشهر وتم تحويله للمؤسسة، وبدء فريق المؤسسة بتقديم أوجه الرعاية اللازمة وعقد جلسات فردية  نفسية لمعرفة معلومات دقيقة عنه ومسكنه واسباب هروبه، حيث ذكر الابن أن هناك مشاكل أسرية أدت  لهروبه من المنزل وبالتنسيق مع مأمور مركز سنورس بمحافظة الفيوم تم الوصول لأسرته وتسليم الإبن ايمانا بأهمية  دمج الأبناء داخل أسر طبيعية.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، البرنامج القومى حماية الأطفال بلا مأوى  بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في 14 محافظات هي الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال ضمن جهود التصدى لظاهرة الأطفال بلا مأوى من خلال فرق الشارع التى تجوب المحافظات بـ 17 وحدة متنقلة و6 مؤسسات رعاية اجتماعية تم تطويرها كبيوت آمنة لتقديم الحماية والرعاية للأطفال.







 


التضامن

فريق أطفال بلا مأوى

تسليم طفل لاسرته بعد تأهيلية

الفيوم

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