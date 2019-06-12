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طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:24 م
طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل أبراج كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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وقعت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأربعاء، عقدا مع شركة الخدمات البترولية الجوية PAS للقيام بأعمال غسيل الأبراج والخطوط ذات الجهد الفائق باستخدام الطائرات الهليكوبتر.

وأوضحت صباح مشالى، فى بيان لها أنه تم التعاقد مع الشركة لمدة عام قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وبلغت قيمة العقد حوالى 36 مليون جنيه مصرى.

وأضافت مشالى أن العقد يتضمن تنفيذ أعمال غسيل عازلات الأبراج والخطوط جهد 500 ك.ف باستخدام الطائرات الهليكوبتر وباستخدام أحدت الوسائل لغسيل الأبراج وصيانتها دون قطع التغذية الكهربائية عن المشتركين.

وأكدت على أن القائمين على عملية غسيل الأبراج والخطوط هم طيارون مصريون مما يساعد على توطين مثل هذا النوع من الخدمات داخل مصر.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

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