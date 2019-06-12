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صور..القبض على 94 شخصا على الأقل فى احتجاجات بموسكو

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:58 م
صور..القبض على 94 شخصا على الأقل فى احتجاجات بموسكو الشرطة الروسية
(رويترز)

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ذكرت جماعة المراقبة أو.في.دي-إنفو أن الشرطة الروسية ألقت القبض على ما لا يقل عن 94 شخصا اليوم الأربعاء، خلال احتجاج في موسكو للمطالبة بمعاقبة ضباط شرطة متورطين في ما تردد عن تلفيق تهمة لصحفي.

وأسقطت الشرطة بشكل مفاجئ أمس تهم الإتجار في المخدرات بحق الصحفي إيفان جولونوف، في تراجع نادر من السلطات أمام غضب أنصاره الذين يقولون إن التهم بسبب تغطيته الصحفية.

لكن أنصاره قرروا مواصلة الاحتجاج اليوم الأربعاء على الرغم من تحذير السلطات لهم من أن احتجاجهم سيكون غير قانوني.

احتجاجات-موسكو
احتجاجات-موسكو

 

أحد-المحتجين-أثناء-القبض-عليه
أحد-المحتجين-أثناء-القبض-عليه

 

الشرطة-الروسية
الشرطة-الروسية

 

الشرطة-الروسية-تلقى-القبض-على-المحتجين
الشرطة-الروسية-تلقى-القبض-على-المحتجين

 

القبض-على-المتظاهرين
القبض-على-المتظاهرين

 

جانب-من-الاحتجاجات
جانب-من-الاحتجاجات

 

شرطة-روسيا
شرطة-روسيا

 

شرطة-موسكو
شرطة-موسكو

 


موسكو

احتجاجات

صحفى

الشرطة

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