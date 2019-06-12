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صور.. اضبط مخالفة.. مياه المجارى تصب فى شاطئ بور فؤاد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:41 ص
صور.. اضبط مخالفة.. مياه المجارى تصب فى شاطئ بور فؤاد
بورسعيد ــ محمد فرج

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رصدت كاميرا "اليوم السابع" ماكينة شفط تسحب مياه المجارى  التى أغرقت مصيف شاطئ بور فؤاد عبر خرطوم  ممتد للصرف مباشرة على البحر، مما يعد كارثة بيئية صارخة وسط حالة من الغضب والاستياء وعزوف المصطافين .

وقال أصحاب الشماسى بمصيف بور فؤاد لــ"اليوم السابع"، إن ما يحدث يعد كارثة بيئية صارخة  تؤدى إلى عزوف المصطافين حفاظا على سلامتهم وسلامة أطفالهم من التلوث، وخاصة عندما شاهدوا سحب مياه المجارى التى أغرقت الطريق الممتد للمصيف تصب مباشرة فى مياه البحر .

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبده رئيس مجلس مدينة بور فؤاد لـــــ" اليوم السابع"، أن غرق مصيف بور فؤاد يرجع إلى انسداد متطابق الصرف الصحى المؤدية للقرى السياحية المطلة على الشاطئ والتابعة ولايتها للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى  .

 وناشد المسئولين بالقابضة تسليك وتطهير المتطابق الموجودة مابين القرى السياحية وإلقاء مياهها بمحطة صرف طريق التفريعة حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه  .

 وتابع: رئيس مجلس مدينة بور فؤاد، مؤكدا أن عدم تسليك الخطوط وتطهير المطابق يؤدى إلى انسدادها  وغرق المصيف ومدينة بور فؤاد.

أضبط مخالفة كارثة مياه المجارى تصب فى شاطئ بور فؤاد (1)
 

 

أضبط مخالفة كارثة مياه المجارى تصب فى شاطئ بور فؤاد (2)
 

 

أضبط مخالفة كارثة مياه المجارى تصب فى شاطئ بور فؤاد (3)
 

 

أضبط مخالفة كارثة مياه المجارى تصب فى شاطئ بور فؤاد (4)
 

 

أضبط مخالفة كارثة مياه المجارى تصب فى شاطئ بور فؤاد (5)
 

 

أضبط مخالفة كارثة مياه المجارى تصب فى شاطئ بور فؤاد (6)
 

 

أضبط مخالفة كارثة مياه المجارى تصب فى شاطئ بور فؤاد (7)
 

 

أضبط مخالفة كارثة مياه المجارى تصب فى شاطئ بور فؤاد (8)
 

 

أضبط مخالفة كارثة مياه المجارى تصب فى شاطئ بور فؤاد (9)
 

 

أضبط مخالفة كارثة مياه المجارى تصب فى شاطئ بور فؤاد (10)
 

 

أضبط مخالفة كارثة مياه المجارى تصب فى شاطئ بور فؤاد (11)
 

 

 

 

 

 


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كارثة مياه المجارى تصب فى شاطئ بورفؤاد

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