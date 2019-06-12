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تعرف على شروط الالتحاق بمركز تدريب القوى العاملة بالعريش لإمتهان حرفة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:56 م
تعرف على شروط الالتحاق بمركز تدريب القوى العاملة بالعريش لإمتهان حرفة صناعة السجاد - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، قبول دفعة جديدة من شباب الخريجين لتدريبهم على حرف متعددة.

وقال المهندس عطية الجيد مدير مديرية القوى العاملة شمال سيناء انه متاح لشباب الخريجين من جميع التخصصات من الجنسين ذكور وإناث  التقدم للحصول على هذه الدورات التدريبية.

وتبدأ الدورة التدريبية على المهن التخصصية فى مجال صيانة الأجهزة الكهربائية.، وصيانة أجهزة التبريد والتكيف، وصيانة اعمال سباكة صحية، وخراطة وتشغيل ماكينات، وميكانيكا السيارات، و نجارة عامة،   وتشكيل معادن، وتعبئة وتغليف ، وتطريز ، وخوص ، وأرابيسك، و تفصيل وخياطة، و خرز ، ومعمل لغات وحاسب ألى.

والمستندات المطلوبة هى : صورة شهادة الميلاد ،  صورة البطاقة الرقم القومي، وصورة المؤهل الدراسى،وكعب عمل .

وأوضح المهندس عطية مزايا هذه الدورات الحصول على شهادة معتمدة،والحصول على عائد مادى لكل يوم تدريب،واهداء ملابس التدريب،مدة التدريب 4 شهور.

ويتم التقديم فى ديوان المديرية بالعريش،حتى 3 يونيو وبداية الدورة اعتبارا من 1 يوليو المقبل ولمدة 4 شهور.

وحددت مديرية القوى العاملة بالعريش ارقام هواتف للتواصل والتسجيل وهى 3360042 / 01065270998 / 01004714587 .

 

 

 


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