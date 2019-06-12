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تعرف على سبب توجيه الإخوان تهديدات لعدد من الحقوقيين المصريين بالخارج

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:01 ص
تعرف على سبب توجيه الإخوان تهديدات لعدد من الحقوقيين المصريين بالخارج جماعة الإخوان - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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كشف هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أسباب التهديدات التى تطلقها جماعة الإخوان ضد عدد من الحقوقيين فى الخارج الذين يفضحون علاقة الجماعة بالإرهاب.

وقال هيثم شرابى، إن جماعة الإخوان ترسل تهديدات للعديد من الحقوقيين المصريين الذين يسافرون لجنيف لفضح الجماعة لأن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى يدافعون بذلك عن مصدر تمويلهم والراعى الرسمى لهم وهى دويلة قطر، حيث قام عدد من الحقوقيين مؤخراً فى جنيف بطرح مخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان فى قطر، واستعراض أفعال للتنظيم الإرهابى فى الدول العربية التى ساهم فى تخريبها .

وأوضح الباحث الحقوقى، أن هؤلاء الحقوقيين قاموا بالهجوم المضاد المباشر لفضح التنظيم وشبكة العلاقات الدولية مع تنظيمات الإرهاب الأخرى، مما جعل التنظيم يستنفر كل قدرته الإعلامية لمهاجمة هؤلاء الحقوقيين والنشطاء حتى يغطى على الفضائح التى تعرض لها.

 


الاخوان

هيثم شرابى

حقوقيين

جماعة الإخوان

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