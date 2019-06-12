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تاجر الحشيش يعترف بترويجه للمخدرات على عملائه بالجيزة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:00 ص
تاجر الحشيش يعترف بترويجه للمخدرات على عملائه بالجيزة حشيش - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة.


وبإعداد عدة أكمنة،  تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

واعترف المتهم عقب القبض عليه، بحيازته المخدر لترويجه على عملائه، كما اعترف بحيازته للهاتف لاستخدامه في التواصل مع زبائنه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 

 


تجارة المخدرات

حيازة حشيش

مخدر الحشيش

الجيزة

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