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بلاغ يتهم إحدى المكتبات بترويج نسخ مشوهة للمصحف الشريف

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:20 م
بلاغ يتهم إحدى المكتبات بترويج نسخ مشوهة للمصحف الشريف طباعة المصحف الشريف-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تلقى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، بلاغا يتهم إحدى المكتبات بطباعة نسخ من المصحف الشريف تضمنت تغييرا وتبديلا لترتيب السور، على غير المتفق عليه من قبل العلماء.

وجاء بالبلاغ الذى تحقق فيه نيابة الدرب الأحمر، أن مقدمه فوجئ بأخطاء بالغة فى المصحف المتداول، من بينها حذف بعض الآيات من سورة الإسراء، وإكمالها بآيات من سورة الأنبياء تارة، ومن سورة إبراهيم تارة أخري، والاكتفاء بذكر 96 آية فقط من سورة الإسراء، في حين أن عدد آياتها 111.

وأضاف البلاغ، أن الطبعة تضمنت حذف كامل لسورة "الكهف، ومريم ، وطه"، بالإضافة إلي أخطاء أخرى تضمنتها الطبعة بشكل لا يمكن القول بأن هذه الأخطاء قد حدثت بسبب خطأ مطبعى.

وقال البلاغ، إن النسخة المتداولة تضمنت صورة من تصريح منسوب صدوره إلي مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف، بتاريخ 24 مايو 2017، يحق بمقتضاه للمكتبة بتداول النسخة.

 

 


القران الكريم

المصحف

سورة الإسراء

سورة مريم

القرءان الكريم

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