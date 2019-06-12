سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:47 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

برامج توعوية إرشادية لمزارعى النخيل لحماية الإنتاج من 3 أمراض فطرية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:00 ص
برامج توعوية إرشادية لمزارعى النخيل لحماية الإنتاج من 3 أمراض فطرية سوسة النخيل
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تكثيف برامج التوعوية والتوصيات والإرشادات الفنية الخاصة بزراعات حدائق النخيل، حول طرق الرى والمكافحة لخدمة رأس النخلة خلال شهر الجارى لزيادة إنتاج التمور.

وقال تقرير المحاصيل الزراعية، إن أهم الممارسات الجيدة  بزراعات النخيل، أولا الخدمة البستانية، والتى تشمل الانتظام فى الرى سواء للنخيل المثمر أو غير المثمر أو الصغير خلال شهر يونيو، التسميد: يجب إضافة الدفعة الشهرية من السماد الأزوتى والبوتاسى فى أول شهر يونيو، خدمة رأس النخلة : يتم خلال هذا الشهر إجراء عملية الخف والتقويس ( للأصناف ذات العذوق الطويلة ) مثل السمانى - الحيانيى- السيوى - الأمهات.

وأضاف التقرير، أنه من أهم الممارسات الجيدة فى مكافحة زراعة النخيل للتصدى 3 أمراض فطرية، المرور الدورى لاكتشاف أى إصابة بسوسة النخيل الحمراء مبكرا، وسرعة العلاج بمجرد اكتشاف الإصابة وكذلك مقاومة عذوق النخيل، ثالثا مقاومة الأمراض الفطرية، لمكافحة مرض أعفاف الجذور يتم معاملة التربة بأحد المبيدات الجهازية الموصى بها مثل توبسين أم 70 بمعدل 3 جم / لتر ماء وتكرر المعاملة مرة أخرى بعد 15 يوما وفى حالة الإصابة الشديدة تكرر مرة ثالثة بعد 15 يوما أخرى.

 

 


حدائق النخيل

السوسة الحمراء

انتاج التمور

الامراض الفطرية

المحاصيل البستانية

تسميد النخيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

كل ما تريد معرفته عن الفينيقيين.. الشعب الأرجوانى أشهر تجار التاريخ

كل ما تريد معرفته عن الفينيقيين.. الشعب الأرجوانى أشهر تجار التاريخ

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

المنتخب يكتفي بمران وحيد اليوم استعداداً لودية تنزانيا غداً

المنتخب يكتفي بمران وحيد اليوم استعداداً لودية تنزانيا غداً

تعرف على أبرز خسائر قطر خلال العامين الماضيين من المقاطعة العربية

تعرف على أبرز خسائر قطر خلال العامين الماضيين من المقاطعة العربية

صور.. توقف شفاط المنزل فاكتشف ثعبانا ضخما.. اعرف القصة؟

صور.. توقف شفاط المنزل فاكتشف ثعبانا ضخما.. اعرف القصة؟

شاهد.. آخر تجهيزات الملاعب المضيفة لأمم إفريقيا وسعتها الجماهيرية

شاهد.. آخر تجهيزات الملاعب المضيفة لأمم إفريقيا وسعتها الجماهيرية

استلام 3 ملايين و174 ألف طن قمح محلى من المزارعين

استلام 3 ملايين و174 ألف طن قمح محلى من المزارعين

انخفاض معدل المواليد لـ24.5 مولود فى الألف خلال 2018

انخفاض معدل المواليد لـ24.5 مولود فى الألف خلال 2018

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة