امتحان الإنجليزى سهل ولا صعب؟ طلاب الثانوية العامة يجيبون (صور)

المحافظات - ماهر أبو نور - أحمد مرعى - فايزة مرسال - صلاح المسن - ناصر جودة

تباينت ردود فعل طلاب الثانوية العامة، اليوم الأربعاء، بعد أدائهم امتحان اللغة الإنجليزية على مستوى محافظات الجمهورية، فمنهم من أكد سهولة أسئلة الامتحان، وآخرون أشاروا إلى وجود بعض الأسئلة الصعبة والغامضة التى تستلزم تركيزا شديدا.

ففى الوادى الجديد، أبدى عدد كبير من طلاب الثانوية العامة بالوادى الجديد، استياءهم من مستوى امتحان اللغة الإنجليزية الذى أجمعوا على أنه صعب فى أغلب أسئلته وهو ما سبب لهم الإحباط والتخوف من نزيف الدرجات، حيث بدت علامات الحزن على وجوه الطلاب والطالبات أثناء الخروج من اللجان فيما تجمع عدد كبير من أولياء أمور الطلاب للاطمئنان على أبنائهم.

وفى الأقصر، أكد عبد اللطيف أحمد عمران وكيل مديرية التربية والتعليم، أن غرفة العمليات لم ترصد أية مخالفات أو شكاوى فى اللجان المختلفة خلال الامتحان.

وعبر عدد من الطلاب عن سعادتهم بمستوى المادة والامتحان الذى جاء فى مستوى الطالب المتوسط، حيث قالت الطالبة أسماء أحمد سيد، إن الامتحان يختبر قدرة الطالب على المذاكرة من الكتاب المدرسى ومتابعة المنهج بصورة جيدة والتدريب على كل قطعة ونص داخل الكتاب.

فيما عبر طلاب آخرون عن غضبهم من مستوى المادة، وقال الطالب أحمد هاشم أحمد بمدرسة الأقصر الثانوية، إن الامتحان به أجزاء صعبة للغاية فى "الترجمة والاختيارات والقطعة"، وقال صديقه يوسف أحمد إن الامتحان كان سهلا وبه أجزاء صعبة فى نفس الوقت، حيث اشتمل أجزاء فى مستوى الطالب المتوسط وأخرى كانت صعب للغاية فى الترجمة والقطعة.

وفى جنوب سيناء، شهدت لجان الامتحانات حالات من البكاء الهستيرى بسبب صعوبة امتحان مادة الإنجليزى، حيث خرج الطلاب من الامتحان وهم فى حالة ذهول من صعوبة المادة وانخرطوا فى حالة من البكاء والصراخ أمام أولياء أمورهم.

وسادت حالة من الارتباك أمام لجنة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، وأكدت كل من بسنت أسامة وصافى محمد ناجى من القسم الأدبى وشروق محمد وإسراء جمال من القسم العلمى علوم، أن الامتحان كان صعبا وأنه من خارج المنهج، خاصة سؤال الترجمة الذى كان يحتوى على كلمات يصعب ترجمتها وأيضا سؤال الاختيارى الذى كان غامض بالإضافة إلى طول الامتحان والوقت لم يكف للإجاية والمراجعة وطالب أولياء الأمور مسئولى التعليم بالنظر إليهم بعين الرحمة خاصة وأنهم عانوا مع أبنائهم خلال فترة الدراسة وطالبوهم بضرورة مرعاة صعوبة الامتحانات فى توزيع الدرجات.

وفى أسوان، أكد عدد من طلاب الثانوية العامة بعدة لجان بأنحاء محافظة أسوان اليوم بأن أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية فى مجملها تستغرق وقتا أطول للإجابة عليها، واصفين الامتحان بأنه متوسط الصعوبة، وأن أبرز الجزئيات التى تحتاج لتفكير أكثر هى فقرة الترجمة.

وفى البحيرة، أعرب عدد من طلاب الثانوية العامة بالبحيرة عن استيائهم من صعوبة مادة اللغة الإنجليزية وأن هناك أسئلة كاملة تفوق قدرات معظم الطلاب.

وقال مهند خالد طالب بالصف الثالث الثانوى بمدينة دمنهور، إن سؤال الترجمة كان غاية فى الصعوبة ولم يلتفت واضعو الامتحانات إلى أن هناك تفاوت بين إمكانيات الطلاب العلمية.

فيما أكدت مارى سمير بمدرسة الثانوية بنات، أن الامتحان كان بمجمله فى مستوى الطالب المتفوق مما يؤدى إلى ظلم الكثير من الطلاب.

وأوضح إبراهيم سالم طالب بمركز كوم حمادة أن امتحان اللغة الانجليزية أغلب أسئلته عادية ما عدا أسئلة الترجمة التى تعتمد على حفظ المفردات الإنجليزية والقدرات الخاصة على التعبير.

وفى هذا السياق أكدت مصادر مطلعة بغرفة عمليات الثانوية العامة بالبحيرة انتظام سير لجان اليوم الثالث من الامتحانات وعدم الإبلاغ عن أى حالات غش داخل لجان الامتحان وكذلك عدم ورود أى شكاوى من امتحانات الإنجليزية.

وأكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، جاهزية كافة اللجان لإجراء الامتحانات بكل شفافية وحيادية تامة، مضيفا أنه تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء لجان سير الامتحان بحضور مديرى الادارات التعليمية والجهات المعنية تم خلاله التاكد من من كافة التجهيزات الخاصة بالجان والاستراحات ورفع درجة الاستعداد بجميع الادارات التعليمية.

وأوضح وكيل وزارة التعليم، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين فى الامتحانات يبلغ 31956 طالبا وطالبة بواقع 18574 علمى علوم و3389 طالبا وطالبة علمى رياضة و9993 أدبى يؤدون الامتحانات بعدد 99 لجنة بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية، لافتا إلى أن تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى طارئ.

ووجه وكيل وزارة التعليم على ضرورة توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بمنتهى الشفافية ومواجهة الغش لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مشيرا الى تفعيل بروتكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرات الامن والصحة والتموين وشركةالكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتامين الامتحانات وأوراق الأسئلة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، السبت 8 يونيو 2019 ، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية

و192 طالب وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة