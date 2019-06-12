النيابة تستدعى أجنبية لمواجهتها بعاطل سرقها بالإكراه فى المقطم

استدعت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، سيدة أجنبية، طعنها مسجل خطر عقب سرقته هاتفا محمولا كرهًا عنها، عقب تعافيها وتماثلها للشفاء، لسماع أقوالها فى الواقعة، ومواجهتها بالمتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة الاولية، تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم، بقيادة الرائد محمد فتحى، معاون المباحث، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بالهضبة الوسطى، من ضبط عنصر إجرامى حال استقلاله دراجة نارية ملكه، وبحوزته "هاتف محمول، سلاح أبيض، عبارة عن سكين".

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة رجال المباحث المتهم أقر بسرقة الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من سيدة تحمل جنسية أجنبية، كرهًا عنها، محدثًا إصابتها بجرح قطعى بالذراع اليمنى، وبسؤال المجنى عليها اتهمته بسرقتها بالإكراه.