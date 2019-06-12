سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:36 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الكونجرس يصوت على منع بيع طائرات هجومية لقطر ..غدا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:00 ص
الكونجرس يصوت على منع بيع طائرات هجومية لقطر ..غدا الكونجرس الأمريكى - أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصوت لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى، غدًا الخميس، على قرار يمنع بيع طائرات هجومية وأسلحة أخرى بقيمة 3 مليارات دولار لإمارة قطر، وكان عضو الكونجرس راند بول قدم عريضة ترفض بيع الأسلحة الهجومية لدولة قطر، خصوصاً فى هذا التوقيت الدقيق فى منطقة الشرق الأوسط.

وأبلغت الإدارة الأمريكية الكونجرس، الشهر الماضى، بأنها سوف تبيع أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار لقطر، تشمل طائرات هجومية من طراز أباتشى ومعدات هجومية ذات صلة، ومنتظرة موافقة الكونجرس على الصفقة.

وطبقاً للقانون الأمريكي، فإن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى موافقة الكونجرس فى صفقات بيع الأسلحة، وكانت إيلينا روس ليتيين، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكونجرس الأمريكي، أكدت أن هناك معلومات استخباراتية تقول إن قطر متورطة فى دعم جماعات إرهابية فى الشرق الأوسط مثل حماس والقاعدة وداعش، وذلك وفقًا لما نشرته وسائل إعلام عربية.

وأضافت روس خلال جلسة الاستماع لتقييم العلاقات الأمريكية القطرية التى عقدت فى وقت سابق، "فكرة أن قطر تقوم باستضافة إرهابيين من أفغانستان والإخوان لم تعد مقبولة للإدارة الأمريكية الحالية".

والثلاثاء الماضى، اتهم نائب فى الكونجرس الأمريكى شبكة "الجزيرة" بأنها منبر لنشر الأفكار المتطرفة، وجهاز تجسس للنظام القطرى فى واشنطن ويوفر التمويل والملاذ الآمن للجماعات الإرهابية.

وفى مقال نشرته صحيفة "واشنطن إكزامينر"، قال عضو مجلس النواب جاك بيرجمان، إنه من المثير للاهتمام أن حلفاء أمريكا فى المنطقة توصلوا إلى هذا الاستنتاج منذ فترة طويلة، عندما قاطعوا قطر فى يونيو 2017 بسبب دعمها المتواصل للإرهاب.

 


الكونجرس الامريكى

تنظيم داعش

جماعة الاخوان الارهابية

قناة الجزيرة القطرية

قطر تدعم الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على أبرز خسائر قطر خلال العامين الماضيين من المقاطعة العربية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:01 ص

الصحافة الأمريكية تفضح أكذوبة قطر والإعلام.. كاتبة بواشنطن بوست تسخر من تنظيم مسئولى الدوحة حفلا للصحفيين بواشنطن.. وتؤكد: قامعة لحرية الصحافة.. غلق الصحف واعتقال الصحفيين أمر معتاد.. والديمقراطية تموت فى ظلام

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:24 م

سرطان قطر فى جسد الخليج.. 1800 منظمة للتحريض ضد العرب.. تميم يستعين بمئات المرتزقة لتجميل صورته..الدنمارك وفرنسا وإيطاليا أبرز محطات المؤامرة ..مراكز مشبوهة يديرها إخوان تتلقى تمويلات من الدوحة بـ 85 مليون يورو

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

كل ما تريد معرفته عن الفينيقيين.. الشعب الأرجوانى أشهر تجار التاريخ

كل ما تريد معرفته عن الفينيقيين.. الشعب الأرجوانى أشهر تجار التاريخ

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

المنتخب يكتفي بمران وحيد اليوم استعداداً لودية تنزانيا غداً

المنتخب يكتفي بمران وحيد اليوم استعداداً لودية تنزانيا غداً

تعرف على أبرز خسائر قطر خلال العامين الماضيين من المقاطعة العربية

تعرف على أبرز خسائر قطر خلال العامين الماضيين من المقاطعة العربية

صور.. توقف شفاط المنزل فاكتشف ثعبانا ضخما.. اعرف القصة؟

صور.. توقف شفاط المنزل فاكتشف ثعبانا ضخما.. اعرف القصة؟

شاهد.. آخر تجهيزات الملاعب المضيفة لأمم إفريقيا وسعتها الجماهيرية

شاهد.. آخر تجهيزات الملاعب المضيفة لأمم إفريقيا وسعتها الجماهيرية

استلام 3 ملايين و174 ألف طن قمح محلى من المزارعين

استلام 3 ملايين و174 ألف طن قمح محلى من المزارعين

انخفاض معدل المواليد لـ24.5 مولود فى الألف خلال 2018

انخفاض معدل المواليد لـ24.5 مولود فى الألف خلال 2018

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة