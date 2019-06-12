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الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعقد جمعيتها العمومية لعرض ما تم فى تطوير الشبكة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:16 م
الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعقد جمعيتها العمومية لعرض ما تم فى تطوير الشبكة المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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عقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة لمناقشة الموازنة العامة للشركة وما تم إنجازه حتى الآن.

واستعرضت المهندسة صباح  مشالى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشراتبموازنة العام المالى 2019/2020 تتمثل فى :

إضافة سعات محطات الجهد الفائق للشبكة بحوالى 24625 ميجاوات لترتفع معها السعات إلى 115461 ميجاوات بنسبة تطور 27% عن العام المالى المتوقع 2018/2019.

إضافة سعات محطات الجهد العالى للشبكه بحوالى 6600 ميجاوات لترتفع إلى 67430 ميجاوات بنسبة تطور 10,8% عن العام المالى المتوقع 2018/2019 .

زيادة أطوال خطوط الجهد الفائق بحوالى 1456 كم بنسبة تطور 5,5% عن المتوقع عن العام المالى 2018/2019 .

 زيادة اطوال خطوط الجهد العالى  بحوالى 1024 كم بنسبة 4,6% عن العام المالى 2018/2019 .

  


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

صباح مشالى

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