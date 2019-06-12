الدولار ينزل لليوم الثانى بفعل تنامى الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية

رويترز

هبط الدولار لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء بفعل تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع القادم بينما عانت العملات عالية العائد بسبب استمرار التوترات التجارية.

ومقابل سلة من العملات المنافسة، تراجع الدولار 0.1 % إلى 96.46 عند أعلى قليلا فحسب من أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر البالغ 96.46 المسجل الأسبوع الماضي.

وبدأ أثر الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم في الظهور في البيانات مع تباطؤ تضخم أسعار المصانع الصينية في مايو بينما يتنامي الحذر في التصريحات الصادرة عن مسئولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتقوض تلك المخاوف الإقبال على العملات عالية المخاطر ليهبط الدولار الاسترالي 0.3% مقابل الفرنك السويسري ويرتفع الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا 0.2 % أمام الدولار.

واستقر اليورو بصفة عامة عند 1.1360 دولار.

وتأثرت العملة الموحدة قليلا باتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوروبا بخفض قيمة اليورو، الذي ارتفع قرابة 1.4 % مقابل الدولار منذ بداية يونيو.