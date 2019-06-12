البرلمان الأوكرانى يوقع قانونا يتيح سحب الثقة من رئيس الدولة

وكالات الأنباء

وقع رئيس البرلمان الأوكرانى، أندريه باروبى، قانونا بشأن صلاحيات ما يسمى لجان التحقيق المؤقتة، التى ستشكل للتحقيق فى أنشطة رئيس الدولة فى حالة طرح موضوع سحب الثقة منه، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وكتب رئيس البرلمان فى تغريدة على تويتر: "اليوم وقعت على القانون رقم 1098 الخاص بموضوع سحب الثقة من رئيس الدولة"، وأشار إلى أنه تمت إحالة الوثيقة إلى الرئيس فلاديمير زيلينسكى لتوقيعها ،وينص دستور أوكرانيا، على سحب الثقة من رئيس الدولة، ولكن حتى الآن لم تكن توجد تشريعات لتنفيذها.

وفى وقت سابق، طرح زيلينسكى على البرلمان، مشروع قانون عن سحب الثقة، ولكن النواب رفضوا إقراره، وقرروا وضع اللمسات الأخيرة على قانونهم الخاص بشأن لجان التحقيق المؤقتة، الذى تمت الموافقة عليه فى القراءة الأولى قبل فترة، وهو ينص على إجراءات الإقالة.

ووفقا للوثيقة، تقوم اللجنة البرلمانية بأغلبية الأصوات باتخاذ قرارها، وبعد ذلك يجب على رئيس البرلمان إبلاغ رئيس الدولة بذلك فورا ،ويتضمن القانون، قائمة بالجرائم، التى فى حال ارتكبها رئيس الدولة، يفعل قانون سحب الثقة منه، وينص على أن فترة عمل اللجنة لا يجوز أن يزيد على 3 أشهر.

وتملك اللجنة حق الاستماع لرئيس الدولة وفريق المحامين المدافعين عنه ومطالبة كافة هيئات سلطات الدولة بكل الوثائق الضرورية والمعلومات اللازمة المتعلقة بالتحقيق فى ارتكابه جرائم.