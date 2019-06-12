اعوجاج القدم عند الأطفال قد يعود لتدخين الأمهات.. اعرف السبب

كتبت هند عادل

يعانى كثير من الأطفال فى السنوات الأولى من عمرهم من القدم المعوج والذى ينمو إلى الداخل بدلاً من الأمام وقد تؤثر تلك الحالة على قدم واحد أو أن يكون الأمر أكثر تعقيدًا فتظهر فى القدمين، ويمكن تصحيح القدمين من خلال التمدد والاستعدال والجراحة ضرورية في الحالات الشديدة، حسبما ذكر موقع "healthline".

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام يحدث اعوجاج القدم في واحد من كل 1000 ولادة لأسباب غير معروفة وهى حاله أكثر شيوعًا وانتشارًا في الأولاد أكثر من الفتيات.

أعراض اعوجاج القدم

إذا كان طفلك يعاني من هذه الحالة فستتحول قدمه إلى الداخل بحدة هذا يجعل كعبهم يبدو كما لو كان في الجزء الخارجي من أقدامهم بينما تشير أصابع قدميه إلى الداخل نحو أقدامهم الأخرى.

الأطفال الذين يعانون من اعوجاج القدم يحدث لهم تذبذب عند المشي. قد يعاني الأطفال المصابون من الألم في وقت لاحق من العمر. قد يصاب الأطفال المصابون بقصر الساق عن الأخر.

أسباب الاصابة بإعوجاج القدم

كشفت العديد من الدراسات أن الأمهات اللائي يدخنن أثناء الحمل من المحتمل أن يلدن طفلًا مصابًا بالقدم المعوج .تحدث هذه الحاله كنوع من تشوهات الهيكل العظمي الخلقية .