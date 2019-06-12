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إصابة 4 أشخاص فى سقوط شرفتين لعقار قديم بميناء البصل بالإسكندرية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:24 ص
إصابة 4 أشخاص فى سقوط شرفتين لعقار قديم بميناء البصل بالإسكندرية سقوط منزل - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت منطقة مينا البصل غرب الإسكندرية حادث سقوط شرفتين من عقار قديم بمنطقة مينا البصل مما أسفر عن إصابة ٤ أشخاص تصادف تواجدهم أسفل العقار.

وتلقى قسم شرطة مينا البصل إخطارا بالحادث وانتقل رئيس المباحث ومأمور القسم لموقع الحادث وبالمعاينة وتبين أن العقار رقم ٦٠ شارع حافظ حسنين بمنطقة مينا البصل انهارت فيه شرفتان وأسفر عن ٤ إصابات.

وتم إبلاغ الإسعاف لعلاج المصابين ونقلهم للمستشفى كما تم إبلاغ عمليات المحافظة والحى لاتخاذ الإجراءات ووضع حواجز حديدية حول العقار لمنع تضرر المواطنين وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.


الاسكندريه

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اخبار المحافظات

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