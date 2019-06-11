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8 محاكم اقتصادية موجودة على مستوى الجمهورية ..اعرف مكانهم

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:16 م
8 محاكم اقتصادية موجودة على مستوى الجمهورية ..اعرف مكانهم محكمة ـ أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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المحكمة الاقتصادية هى نوع من المحاكم المتخصصة تختص نوعيا ومكانيا بقوانين محددة وقد تم استحداثها وإنشاؤها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008 وهو التشريع الذى يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008 .
 
ويوجد 8 محاكم اقتصادية على مستوى الجمهورية بعدد من المحافظات وهى ، محكمة القاهرة الاقتصادية ، محكمة الإسكندرية الاقتصادية ، محكمة طنطا الاقتصادية ، محكمة المنصورة الاقتصادية ، محكمة الإسماعيلية الاقتصادية ، محكمة بنى سويف الاقتصادية ، محكمة قنا الاقتصادية ، محكمة أسيوط الاقتصادية.
 
 

المحكمة الاقتصادية

المحاكم المتخصصة

المحاكم الاقتصادية بالمحافظات

وزارة العدل

اليوم السابع بلس

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