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7 محطات فى قضية "أحداث الفتح" بعد تأييد المؤبد والمشدد للمتهمين

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:57 ص
7 محطات فى قضية "أحداث الفتح" بعد تأييد المؤبد والمشدد للمتهمين محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر

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حكم نهائى بات أصدرته محكمة النقض ، بمعاقبة 22 متهمًا بالسجن المؤبد، والسجن لـ290 آخرين فى اتهامهم بقضية أحداث مسجد الفتح التى وقعت فى أغسطس 2013، بعدما رفضت طعنهم لإلغاء الحكم.
 
ويرصد "اليوم السابع" أبرز محطات القضية:
 
1 - تعود أحداث القضية إلى 16 و17 أغسطس 2013 عندما حاصرت قوات الأمن المتظاهرين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى على خلفية تجمهر أنصاره عقب عزله فى يوليو 2013
 
2 - فبراير 2014 ..أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات ، 439 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابية للمحاكمة الجنائية.
 
3 - أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم تدنيس المسجد وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به ، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية.
 
كما أسند للمتهمين ، التجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران فى ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدى على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.
 
4 - فى أغسطس 2017 ..استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع فى محاكمة المتهمين منهم 200 متهم حضوريا بالقضية.
 
5 - فى سبتمبر 2017 ..قضت محكمة جنايات القاهرة ، بالسجن المؤبد مع الوضع تحت المراقبة المشددة 5 سنوات لـ 43 متهما، منهم 22 حضوريًا و21 غيابيًا، كما عاقبت 17 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، و54 متهما بالسجن 10 سنوات، و13 متهما آخرين بالمشدد 10 سنوات، كما قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة 88 متهما بالسجن 10 سنوات، ومتهمي بالسجن 10 سنوات، و216 متهما بالسجن 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهما.
 
6 - سبتمبر 2018 ..حددت محكمة النقض جلسة 28 يناي 2019 لنظر أولى جلسات طعون المتهمين فى القضية.
 
7 – 10 يونيو 2019.. رفضت محكمة النقض طعون المتهمين بالقضية وأيدت الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، بمعاقبتهم بمدد تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد.

محكمة النقض

أحداث مسجد الفتح

جماعة الإخوان الإرهابية

أحداث رمسيس

النقض تؤيد الأحكام فى أحداث مسجد الفتح

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