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5 يوليو.. دورات تدريبية للطلاب المنقولين لأولى ثانوى على التابلت بالقليوبية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:20 م
5 يوليو.. دورات تدريبية للطلاب المنقولين لأولى ثانوى على التابلت بالقليوبية طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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اعتمد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مشروع إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالمديرية برئاسة أشرف محمود، لتدريب الطلاب الجدد الناجحين في الشهادة الإعدادية والمنقولين للصف الأول الثانوى على استخدام أجهزة التابلت والمنظومة الجديدة للثانوية العامة. 
 
وأعلن عجلان، أنه تقرر بدء الدورات علي مستوي كافة إدارات المحافظة اعتبارا من 5 يوليو المقبل عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة حيث جري فتح باب التسجيل الإلكتروني للراغبين في التدريب بورش العمل المقرر تنظيمها بكافة المدارس والإدارات علي مستوي المحافظة بالمجان حيث شهدت عمليات التسجيل إقبالا متزايد من الطلاب مما دفع للتوسع في المشروع وتعميمه علي مستوي المحافظة والمدارس.
 
ومن ناحيته، أوضح أشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين، أن التدريب سيكون بنظام ورش بالإدارات التعليمية تحت رعاية الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية وإشراف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، كما أن ورش العمل تضمن كيفية الدخول على المنصة وبنك المعرفة والتعامل مع الاكواد والتعامل مع الأسئلة ومواجهة مشاكل والحلول التقنية لها.
 
وأضاف محمود، أن وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتمع مع فريق عمل إدارة الموهوبين لوضع ملامح التدريب والتاكد من جاهزية الإدارة لإطلاق ورش العمل حيث جري التنسيق مع جميع رؤساء الأقسام على مستوى المحافظة لتنفيذ ورش العمل حتى يكون الطلاب على دراية كافية بالنظام الجديد عند بدء العام الدراسى الجديد.

اخبار القليوبية

اجهزة التابلت

الصف الأول الثانوي

الشهادة الإعدادية

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