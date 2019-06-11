“FDA” توافق على أول بروتوكول علاجى لمرضى الأورام الليمفاوية

كتب بيتر إبراهيم

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة سريعة على حقن تحتوى على المادة الفعالة (polatuzumab vedotin-piiq) ، بالاقتران مع مادة "بينداموستين" ومادة "ريتوكسيماب" وهو مزيج معروف باسم "BR" ، لعلاج المرضى البالغين المصابين بخلايا B الكبيرة المنتشرة بالأورام اللمفاوية (DLBCL) التي تطورت أو عادت بعد علاجين سابقين على الأقل.

وقال "ريتشارد بازدور"، مدير مركز التميز للأورام في إدارة الأغذية والأدوية (FDA) ومدير مكتب أمراض الدم والأورام في مركز تقييم الأدوية في إدارة الأغذية والأدوية (FDA) ، إن هذا النوع من العلاج ، بخلاف العلاج الكيميائي التقليدي ، يهدف إلى استهداف خلايا معينة".

وتابع "بازدور": توفر موافقة اليوم خيارًا بديلًا للمرضى الذين لم تنجح معهم العلاجات المتعددة."

ويتم تشخيص أكثر من 18 ألف شخص بمرض DLBCL كل عام في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أنه يمكن علاجه، إلا أن حوالي 30% إلى 40٪ من المرضى يعانون من الانتكاس.

وهذا النوع من السرطان ينمو بسرعة في الغدد الليمفاوية وقد يؤثر على نخاع العظام أو الطحال أو الكبد أو الأعضاء الأخرى، وقد تشمل علامات وأعراض “DLBCL” تضخم الغدد الليمفاوية والحمى وتعرق ليلي متكرر وفقدان الوزن.

والعلاج الجديد هو جسم مضاد مرتبط بعقار العلاج الكيميائي، ويرتبط ببروتين معين (يسمى CD79b) موجود فقط على خلايا B (نوع من خلايا الدم البيضاء) ، ثم يطلق عقار العلاج الكيميائي في تلك الخلايا.

وتشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا انخفاض مستويات خلايا الدم البيضاء (قلة العدلات) والصفائح الدموية (نقص الصفيحات) وخلايا الدم الحمراء (فقر الدم) ؛ تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي المحيطي) ؛ إعياء؛ إسهال؛ حمى ؛ قلة الشهية؛ والالتهاب الرئوي.