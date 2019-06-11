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مهاتير محمد: ماليزيا تملك حق اتخاذ قرار بشأن ترحيل داعية إلى الهند

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:11 م
مهاتير محمد: ماليزيا تملك حق اتخاذ قرار بشأن ترحيل داعية إلى الهند رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد
(رويترز)

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قال رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، أمس الاثنين، إن بلده يحتفظ بحق عدم ترحيل داعية إسلامى مثير للجدل إلى الهند ما لم تكفل له حق المحاكمة العادلة.

 

ويواجه الداعية ذاكر نايك اتهامات بغسل الأموال ونشر خطاب الكراهية فى الهند حيث قالت السلطات إنه كان "يحرض على العداء والكراهية بين مختلف الطوائف الدينية فى الهند عبر خطب ومحاضرات عامة".

 

وترفض حكومة مهاتير ترحيل الداعية المقيم فى ماليزيا منذ أن بدأت الهند التحقيق معه.

 

وخلال اجتماع محلى قال مهاتير، إن رفض ماليزيا تسليم نايك للهند يماثل موقف أستراليا التي رفضت استرداد ماليزيا ضابط الشرطة السابق سر الأزهر عمر المحكوم عليه بالإعدام لقتل المعارضة المنغولية ألتانتويا شاريبو.

 


مهاتير محمد

ماليزيا

الهند

رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد

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