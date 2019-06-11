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مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:43 ص
مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود مقاتلة روسية
(أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحليق مقاتلة من طراز "سو-27" لاعتراض طائرتي استطلاع أمريكية من طراز "ار سي -135" وسويدية اقتربتا من الحدود الروسية في بحر البلطيق.

 

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، : إنه " تم اكتشاف هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق واقترب طاقم المقاتلة الروسية على مسافة آمنة من الأهداف الجوية وحددهما كطائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز "ار اس -135" والقوات الجوية السويدية "جولف ستريم" ".

 

وأضاف البيان أن الطيار الروسي أبلغ عن تحديد هوية الطائرات ورافقهما ومنعهما من انتهاك المجال الجوي الروسي ملتزما بجميع التدابير الأمنية.


روسيا

أمريكا

السويد

موسكو

اعتراض

اليوم السابع بلس

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