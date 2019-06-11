سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مطالبات كويتية بموقف حازم من إيران لنشرها خريطة للكويت بمسمى عبادان الجنوبية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:15 ص
مطالبات كويتية بموقف حازم من إيران لنشرها خريطة للكويت بمسمى عبادان الجنوبية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استنكر باحثان كويتيان الادعاءات الإيرانية، التى جاءت فى خريطة أرشيفية نشرها موقع (عصر إيران)، وتضم الكويت إلى إيران، وتطلق عليها اسم (عبادان الجنوبية).

وطالبا الباحثان عقب تفنيدهما للمزاعم الإيرانية، وزارة الخارجية الكويتية، برد حازم على طهران، مؤكدين أن إيران لم تراع حدود الدين والجوار.


من جهته، أكد أستاذ القانون الدولى فى جامعة الكويت الدكتور مدوس الرشيدى – في تصريح صحفى - أن هذه الادعاءات تخالف الحدود الجغرافية، وقال " إن الحدود العربية تصل لشرق إيران نفسها، بل أن التاريخ يؤكد أن "الأحواز" نفسها كانت دولة عربية ".


وأضاف الرشيدى قائلا " إيران تحاول جس النبض من خلال تلك الخريطة الوهمية، خاصة وأن طموحاتها لابتلاع المنطقة مازالت قائمة، وهو ما يتضح من خلال إطلاقها على الخليج العربى عبارة (الخليج الفارسى)، فى إطار محاولاتها الدائمة لاستفزاز الجزيرة العربية".


بدوره، استنكر الباحث الكويتى مشعل النامى - فى تغريدة له على حسابه الرسمى عبر "تويتر" - الادعاء الإيراني، مطالبا بموقف حازِم للرد على تلك الادعاءات، مشددا على أن ادعاء طهران بأن الكويت هى "عبادان الجنوبية"، يستلزم موقفا حازما من وزارة الخارجية الكويتية، ومن كل مواطن كويتى شريف.


وقال النامى " إن إيران التى تحتل الأحواز، والساحل العربى، والجزر الإماراتية الثلاث، وأجزاء من أذربيجان، وكردستان، وبلوشستان، من الطبيعى أن تطمع بالكويت".

 


الكويت

ايران

خريطه الكويت

عبادان الجنوبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ظريف: زيارة أمير الکويت لإيران تفتح فصلا جديدا فى العلاقات بين البلدين

الخميس، 29 مايو 2014 07:15 م

الإساءة للرسول تشعل التوتر الطائفى بين الكويت وإيران

الخميس، 29 مارس 2012 03:58 م

توتر طائفى بين الكويت وإيران بسبب مدون شيعى أساء للنبى

الخميس، 29 مارس 2012 08:47 ص

سفير إيران بالكويت: نرحب بالحوار مع دول الخليج وتطوير العلاقات مع السعودية

الخميس، 06 أبريل 2017 11:53 ص

قبيل زيارة رئيس إيران للكويت..نائب روحانى يدعو لاستعادة العلاقات مع الخليج

الثلاثاء، 14 فبراير 2017 11:55 م

سفير إيران بالكويت: نعمل على الافراج عن الكويتيين المحتجزين بالأهواز

الأحد، 18 ديسمبر 2016 02:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

من 1961 لـ2019.. شاهد رحلة تطور فكرة وتصميم محطة الفضاء الدولية × 18 صورة

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

مقاتلة روسية تعترض طائرة أمريكية وأخرى سويدية اقتربتا من الحدود

الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

أندورا يستضيف فرنسا فى تصفيات الأمم الأوروبية

أندورا يستضيف فرنسا فى تصفيات الأمم الأوروبية

كيف يؤثر عدم تناول الألبان ومنتجاتها على عظامك؟

كيف يؤثر عدم تناول الألبان ومنتجاتها على عظامك؟

ما الذى يسبب الشعور بألم البطن على الجانب الأيسر

ما الذى يسبب الشعور بألم البطن على الجانب الأيسر

"أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة