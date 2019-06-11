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مرشح ديمقراطى للانتخابات الأمريكية يدعو لوقف الحروب والعودة للاتفاق النووى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:00 م
مرشح ديمقراطى للانتخابات الأمريكية يدعو لوقف الحروب والعودة للاتفاق النووى المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية بيت بوتجيج
رويترز

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دعا المرشح الديمقراطى لانتخابات الرئاسة الأمريكية بيت بوتجيج اليوم الثلاثاء إلى وضع حد "للحروب التى لا نهاية لها" التى أعقبت هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001 وتعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووى مع إيران الذى انسحب منه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

واستهل بوتجيج، وهو ضابط احتياط في البحرية الأمريكية سبق وأُرسل إلى أفغانستان، أول خطاب رئيسي له عن السياسة الخارجية بدعوة الكونجرس إلى إلغاء قانون القوة العسكرية الذي جرت المصادقة عليه بعد هجمات 11 سبتمبر للسماح بشن حملات عسكرية ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان فى أفغانستان.

وقال فى كلمة بمدينة بلومينجتون فى ولاية إنديانا "العالم يحتاج إلى أمريكا متحررة من فخ الحروب التى لا نهاية لها ومستعدة للتركيز على الأخطار فى المستقبل".

وبوتجيج رئيس بلدية ساوث بيند فى ولاية إنديانا وواحد من ثلاثة قدامى محاربين ضمن أكثر من 20 ديمقراطيا يخوضون السباق للرئاسة فى 2020. وزادت معدلات التأييد له ليصبح في الصف الثانى من المرشحين بعد الاثنين الأوفر حظا وهما جو بايدن نائب الرئيس السابق والسناتور بيرنى ساندرز عن ولاية فيرمونت.

وقال إنه في عهد ترامب "لم تعد الولايات المتحدة تملك سياسة خارجية تذكر" لكن بات لديها نمط من تمكين الحكام المستبدين "وإبعاد النظم الديمقراطية والحلفاء في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن قانون القوة العسكرية ساهم في ترسيخ دور الولايات المتحدة في صراعات لم تتحدد فيها طبيعة المهمة بوضوح وأن الكونجرس تخلى عن مسؤوليته فيما يتعلق بشن الحروب.

 

 

 


انتخابات الرئاسة الأمريكية

بيت بوتجيج

الحزب الديمقراطى

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